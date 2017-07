Nadia Gherardi

È mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore la mamma Bruna, il papà Francesco, i figli Federico, Ilaria e la sorella Emanuela.I funerali avranno luogo sabato 22 luglio partendo alle ore 9.00 dalle Sale del Commiato di Ade Servizi per la chiesa della SS. Stimmate.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Ringraziamo tutte le amiche, il Dottor Parisini ed il reparto di Oncologia dell'Ospedale di Parma.Non fiori, ma offerte al Centro Oncologia di Parma.21 luglio 2017Ï Famiglia Raboni MaurizioÏ Giuliano e Giuliana MezzadriÏ Roberta e Marco, Annalisa e FabioÏ Famiglia Lino LambelliÏ Emma e Giuseppe Doglia figlie e generiÏ Famgilia Nicoletta e Gianluca AffanniÏ Famiglia Nazzarena e Stefano BarbaciniGiulia Gherardi con Gianluca, Ricky e Fede e Silvio Giudice con Alberto Ilariuzzi e Tatiana Pagliarini si stringono con affetto ad Ilaria e Federico per la perdita della cara21 luglio 2017Flavio e Paola con Monia e Michele sono affettuosamente vicini ai famigliari per la scomparsa di21 luglio 2017I cugini famiglie Leoni Lino e Gianfranco, Daniele, Franca, Mina, sono vicini a Bruna e a tutti voi per la scomparsa della cara21 luglio 2017Romeo con Cinzia, Pier Antonio con Federica e Maria Sofia, partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa della loro21 luglio 2017Dipendenti e collaboratori della Gualerzi spa esprimono la partecipazione al dolore dei famigliari per la scomparsa della loro21 luglio 2017I colleghi ed amici dell'Industriale Elettrica srl si stringono con affetto a Manuela e famiglia per la prematura scomparsa della carae porgono le più sentite condoglianze.21 luglio 2017Arturo e Antonio Argenti unitamente a tutti i collaboratori si stringono a Federico, Ilaria e familiari per l'improvvisa scomparsa della cara collega21-7-2017Le amiche Angela Chiari, Simonetta Mambrioni, Cristina Boselli, Manuela Fratini, Camilla Montali, Giuliana Potestà ricordano21 luglio 2017Manuela, Simona con Wilson, Angela con Nicola, Manuela con Roberto, Edda e Paola sono vicini alla famiglia per la perdita della cara21 luglio 2017Papà Giorgio, nonna Vilma, zia Daniela con Andrea e Nicola, si stringono con infinito affetto a Federico, Ilaria e famigliari tutti per la dolorosa perdita della mamma21 luglio 2017Ricordando i momenti passati insieme, Simone e Gian Luca si sringono alla famiglia per la perdita della cara21 luglio 2017In questo triste momento siamo vicine ai figli, ai genitori e ai familiari per la perdita della caraAmbra, Annamaria e Cristina.21 luglio 2017Ti sono vicina Ilaria per la perdita della tua mammaUn abbraccio.Greta.21 luglio 2017..... che il tuo cammino sia finalmente più leggero.Il Gruppo Artarunners è vicino alla famiglia per la perdita della cara21 luglio 2017Ciaosarai sempre nei nostri cuori.....Danzeremo mano nella mano come sempre....Le principesse del Regno dell'Oncologia.21 luglio 2017CiaoLe tue amiche: Manu, Vera, Micki e Lucia.21 luglio 2017Ciaoil coraggio dimostratoci non è servito per questa vita terrena...<+T>Ma ci hai riempito di forza per continuare a vivere con più vigore di prima.<+T>Un abbraccio da tutti i tuoi compagni di 5° G.21 luglio 2017<+T>Ciaoci mancherai, per noi sarai sempre la numero 1.<+T>Roberta, Nicoletta, Marilena, Manu, Silvia.21 luglio 2017<+T>I titolari dell'Industriale Elettrica srl insieme ai collaboratori sono vicini con affetto a Emanuela per la perdita della cara sorella21 luglio 2017