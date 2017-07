Lidia Dosi

«La sua memoria cararivivrà eternamentenell'animo di quanti la conobberoe le vollero bene.»E' mancata all'affetto dei suoi cariLo annunciano il fratello Vasco.Il funerale avrà luogo sabato 22 luglio alle ore 9,45 partendo dall'ospedale Maggiore per la chiesa di Vigolante indi per il cimitero di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alla ore 21,00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.21 luglio 2017Ï Belfanti GianniÏ Paolo, Andrea, Marco Bonati e famiglieMauro e Giusy con Federico, Veronica, Francesco e Giacomo e Francesca sono vicini e abbracciano forte Vasco per la scomparsa della sorella21 luglio 2017Ï Famiglia Aldo AgrimontiÏ Ivonne BerselliniÏ Bernazzoli AdeleÏ Famiglie BerselliniÏ Vanni e ClaudiaÏ Claudio e MilenaÏ Oddi Lucetta e GianniÏ Fam. Paolo LongagnaniÏ Maria Musiari e figliÏ Vilma, Giuliana e Antonio RavanettiÏ Famiglie FochiÏ Concetta, Romeo ScaramuzzaÏ Circolo La LanternaÏ Renata Borelli e famigliaÏ Maurizio Borelli e famigliaLa comunità di Vigolante è vicina a Vasco e famigliari nel momento del distacco dalla caranel dolce ricordo della sua fede e della sua bontà.21 luglio 2017Ci stringiamo al dolore di Vasco per la perdita della nostra caraamica di una vita.Fosca e Gianna.21 luglio 2017Ciaoora riposi in pace con i tuoi cari, ma vivi nei nostri cuori.Enzo, Nadia, Sonia Bandini.21 luglio 2017Gianna e Angela partecipano al dolore di Vasco per la perdita della cara sorella21 luglio 2017