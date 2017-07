Nello Uppali

E' mancatodi anni 90Ne danno il triste annuncio i famigliari tutti.Il funerale avrà luogo sabato 22 luglio alle ore 8,15 partendo dalla Casa di Cura Città di Parma per la chiesa dello Spirito Santo indi per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario verrà recitato questa sera alle ore 19,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai medici e gli operatori del Terzo Piano Medicine della Casa di Cura Città di Parma ed al medico curante Dott.ssa Anna Rossetti.21 luglio 2017Il cognato Don Enzo e le nipoti Marina, Simona e Ilaria partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro21 luglio 2017Un affettuoso saluto al nostro caroItalo e famiglia.21 luglio 2017