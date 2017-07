Edda Riccardi

Giuliana con Giordano, il fratello Giovanni con Anna, annunciano con immenso dolore la scomparsa della loro caradi anni 87I funerali si svolgeranno domani sabato 22 luglio alle ore 15,00 partendo dall'abitazione (viale Nuovo,10) per la chiesa parrocchiale di Basilicanova, indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21,00 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a Silvia, Elena, Silvana, Franca, Graziana ed Alberto.21 luglio 2017Ï Enrico, Rita MiglioriniÏ Famiglia Romano AimiÏ Famiglie Gianni e Leda RiccardiÏ Ivana e Roberto UccelliSei stata la più dolce e buonadel mondo.La tua Giuliana.21 luglio 2017sei stata la mia seconda mamma.Con tanto amore ti porterò nel mio cuore.Silvana.21 luglio 2017Ciao ziami manchi già tanto, ma adesso sò che sei con lo zio.Ti voglio bene.La tua Jessy.21 luglio 2017I colleghi dello sportello Immigrazione della Prefettura e Questura di Parma si uniscono al dolore di Giuliana per la perdita della cara mamma21 luglio 2017Grazieper averci accolto sempre con amorevole affetto.Graziana, Alberto, Marta, Giorgio.21 luglio 2017Katia, Giuliano, Alessandro, Lisa e il piccolo Leonardo partecipano al grande dolore di Giuliana, Giordano e parenti tutti per la perdita della cara21 luglio 2017Gli amici e soci del A.d.s. Valentino Calori e della Scuderia Ferrari Club Monticelli si stringono commossi all'amico Giordano Quintavalla e alla sua famiglia per la scomparsa della cara21 luglio 2017Irma, Giuliano e Alessandro con Maura, Luana, Antonella, Giuseppe, Elton e Miri partecipano commossi al dolore di Giuliana e Giordano per la scomparsa della cara21 luglio 2017La Disossatura Prosciutti Cantoni si associa al dolore di Giuliana e Giordano per la perdita di21 luglio 2017Livio, Isabella e Adua sono vicini a Giuliana e Giordano per la perdita della cara21 luglio 2017Carissimasarai per sempre nei nostri cuori.Con tanto amore.Giovanni, Anna, Jessica, Alberto e Luca.21 luglio 2017