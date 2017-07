CROCE



«Venite benedetti dal



Padre mio perchè Io



ho avuto fame e mi



avete dato da mangiare



ho avuto sete e mi



avete data da bene, ero



forestiero e mi avete



ospitato, nudo e mi avete vestito



malato e mi avete visitato,



carcerato e siete venuti a trovarmi.



In verità vi dico: ogni volta



che avete fatto queste cose



a uno di questi miei fratelli



più piccoli, l'avete fatto a me.



(Mt. 25,31- 32.35.40)



È mancata all'affetto dei suoi cari Paolina Seletti ved. Gorgni



Ne danno il doloroso annuncio la figlia Adriana, l'adorato nipote Marco e Luigi, fratelli, nipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo lunedì 24 luglio alle ore 10.30 presso la chiesa di San Paolo (via Grenoble) indi al Tempio crematorio di Valera.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 presso l'abitazione di via Grenoble, 13.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.



Un grazie di cuore alla signora Carmen che l'ha assistita con amorevoli cure, alla signora Cherry, al medico curante Dottor Carlo Maini per la costante presenza. Parma, 22 luglio 2017