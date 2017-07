Galiano Guareschi

Il Cielo accolga la Tua anima buona e generosadi anni 76Lo annunciano la moglie Daniela, i figli Saverio con Marcella e Marco, Leonardo con Catia, Sara e Giulia.I funerali avranno luogo martedì 25 luglio partendo alle ore 11 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa S.S Stimmate indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato domani sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico del reparto di Lungodegenza Critica dell'Ospedale di Parma, alla dottoressa Pietrantonio, a Gianluca, alla cara nipote Ornella ed a tutti gli amici costantemente presenti.23 luglio 2017Fiorangela con Luigi e famiglia, Gabriella e Giorgio, RosaMaria, sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita del caro23 luglio 2017I cugini Vanna, Beppe, Tina, Vilma, Gianni e Mirella sono vicini a Daniela per la scomparsa di23 luglio 2017Sentite e sincere condoglianze alla famiglia Guareschi per la scomparsa del caroLilia Lucchetti e Diana Di Nicola.23 luglio 2017Le amiche di sempre: Alice, Angela, Carla, Fiorita, Flavia, Silvia, Stefania, unitamente ai loro mariti, si stringono a Daniela e figli ricordandouomo generoso e sensibile.23 luglio 2017