Franca Catellani

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 75Addolorati ne danno il triste annuncio il marito Fernando, i figli Cristiano con Giusy, Stefano con Silvia e Asia, il fratello Claudio con Luciana e Filippo, parenti tutti.I funerali avranno luogo domani lunedì 24 luglio alle ore 14,50 partendo dalle Sale del Commiato «Ade» in viale Villetta 31/a per la chiesa parrocchiale delle SS. Stimmate, indi per il «Il Tempio» di Valera.Questa sera alla ore 20,30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un grazie di cuore a tutto il personale medico e paramedico del reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Maggiore e della casa di cura Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.23 luglio 2017Ï Fam. Sergio FerraroniÏ Gabriele e Grazia SonciniÏ Michele, Luisa e Giorgia FantoniÏ Carlo Soncini e figlisei stata una grande zia.Sarai sempre nel mio cuore.Un abbraccio.Filippo.23 luglio 2017grazie per il bene che mi hai voluto, lo custodirò sempre nel mio cuore.Giusy.23 luglio 2017Ciaoti porterò sempre nel mio cuore.Tua Asia.23 luglio 2017La famiglia Bruno Catellani partecipa al lutto dei famigliari per la scomparsa della cara23 luglio 2017