Luigi Casalini

«Venite a me voi tuttiche siete affaticati e oppressie io vi darò riposo».(Mt. 11,28)È tornato alla casa del Padre l'anima buona didi anni 88Lo annunciano la moglie Letizia, i figli Daniela e Leonardo con Egidio e Ivana, i nipoti con le rispettive famiglie, le cognate, i cognati e i parenti tutti.Le esequie avranno luogo lunedì 24 luglio alle ore 15.50 partendo dalla Sala del Commiato in Via P.F. Carrega, 12/A per la chiesa parrocchiale di Collecchio, indi al cimitero locale.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 19.30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 luglio 2017Ï Nando Zanacca e figliÏ Roberta, Enrico e FrancescoÏ Gino e Albertina GalvaniÏ Leonida e Francesco BocchiÏ Lina Mora GhinelliÏ Maria, Pier Luigi PizzorniÏ Giovanna e Gabriele PizzorniÏ Anna, Marinella e IldoÏ Fam. Nello, Antonella DelmonteCiaoGrande Combattente.Riposa in pace.Daniela e Leonardo.23 luglio 2017Carosei stato per noi un grande dono.Con tanto amore Elisa con Gino, Barbara con Andrea e Alberto, Valeria con Guido e i piccoli Sofia e Giacomo, Michele con Chiara, Giulia, Anna con Alessio.23 luglio 2017Ciaoresterai sempre nei nostri cuori.Vaifro, Silvana, Andrea, Marco e Sabina.23 luglio 2017Ernestina, Maurizio e famiglia sono vicini a Letizia, Leonardo e Daniela nel triste momento della perdita del caro23 luglio 2017CiaoUn grande, grande abbraccio.Alfredo, Anna Laura, Giulia, Sandra, Franco, Katia e Michele.23 luglio 2017Le famiglie Renato Canali e Marco Canali ricordano con affetto il caroe sono vicini a Letizia, Daniela, Leonardo e ai nipoti in questo momento di dolore.23 luglio 2017Simona, Alberto, Matteo e Benedetta partecipano al dolore di Daniela e famiglia per la perdita del papà23 luglio 2017Siamo vicini ai familiari per la scomparsa del caroBianca, Assunta e famiglie.23 luglio 2017Gli amici della sezione tiro a volo del Centro Sociale Universitario partecipano con dolore alla perdita del caro23 luglio 2017Con affetto ci uniamo al dolore di Letizia, Daniela e Leonardo e famigliari per le scomparsa diche sarà sempre vivo nei nostri pensieri.Romano, Vanda, Milena, Eugenio, Roberta, Matteo.23 luglio 2017