E' venuta a mancare all'affetto dei suoi cari e amiciMaria Carissima FranceschiNe danno l'annuncio i figli Gianfranco (Giulio) e Marinella.I funerali si svolgerrano lunedi 24 luglio alle ore 15,00 partendo dall'ospedale Maggiore per la chiesa di Santa Maria della Pace in Piazzale Pablo.Al termine la salma proseguirà per il cimitero di Fontevivo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Ringraziamo il personale dell'ospedale delle Piccole Figlie.23 luglio 2017Ï Meli Rina e famigliaÏ Meli Rita e Roberto, Antonella, Cinzia, MarcoÏ Meli Gianna e FoscaUn caro abbraccio ada Franca Donati e famiglia.23 luglio 2017