Elisabetta Pellegrini

Improvvisamente è mancata ai suoi caridi anni 87Ne danno il doloroso annuncio il figlio Pierino con Gabriella, i nipoti Elena, Andrea con Desirè, Francesco con Francesca, il cognato Piero e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno lunedì 24 luglio alle ore 10,30 partendo dalla sala del commiato di Fornovo in via Di Vittorio 17 per la chiesa di Selva Castello indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella chiesa di Selva Castello.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.23 luglio 2017Ï Silvano, Veronica ScanzaroliÏ Renzo e Marisa DellapinaÏ Cristina e Michele MarazziÏ Andrea, Marzia e Nicolas SassiÏ Roberta, Monia e RosalinaCiaohai raggiunto troppo presto il tuo adorato Gigi.Ci mancherai.I tuoi adorati nipoti Elena, Andrea, Desirè, Francesco e Francesca.23 luglio 2017Ciao ziati ricorderemo sempre.Un bacio.Famiglie Luigi Bevilacqua e Giancarlo Lamoretti.23 luglio 2017Nel ricordo del dolce sorriso diDomenica e Marilena.23 luglio 2017Gino e Massimo si stringono ad Elena e famiglia per la scomparsa della nonna23 luglio 2017Graziano, Susanna, Pierfrancesco e Monica partecipano al lutto di Elena e famiglia per la scomparsa della cara nonna23 luglio 2017