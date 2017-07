CROCE



«Venite a me voi tutti



che siete affaticati e oppressi



e io vi ristorerò.»



(M.T. 11.28)



È mancata Rosa Andrei ved. Coruzzi



di anni 93



Lo annunciano le figlie Carla con Daniele, Odilia con Pietro, Isabella, Santina, Lavinia, gli adorati nipoti, pronipoti e parenti tutti.



I funerali avranno luogo martedì 25 luglio alle ore 9,30 presso la Cappella Interna di Villa Sant'Ilario indi si proseguirà per il cimitero di Sivizzano.



Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,00 nella stessa chiesa.



Si ringrazia di cuore tutto il personale di Villa Sant'Ilario per le cure, l'affetto, la professionalità dimostrate.



Un particolare grazie alle care suore per l'affettuoso accompagnamento e al medico curante dott. Giorgio Pederzani per l'attenzione e disponibilità.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 24 luglio 2017



Le amiche Elvezia, Angela M., Gabriella, Angela C. e Luciana abbracciano Carla e Odilia nel triste momento della scomparsa della cara mamma Rosa



che ha ritrovato la pace dopo tanta sofferenza. Parma, 24 luglio 2117



Mara con Ermanno, Giancarla con Roberto si stringono con grande affetto a Carla e Odilia addolorati per la perdita della cara mamma Rosa



grande guerriera che ora si è trasformata in farfalla. Parma, 24 luglio 2017



Gli amici Marta, Bruno, Silvia e Gina, Franco, Maria, Ilaria e Aldo sono vicini ai famigliari per la perdita della cara Rosa Parma, 24 luglio 2017