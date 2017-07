Edda Giuffredi

«Nella Casa del Signore troverai la serenità che non hai mai avuto»Lo annunciano con dolore i nipoti Antonella e Mattia.I funerali avranno luogo martedì 25 luglio alle ore 8,45 partendo dalle Sale del Commiato Ade srl site in Viale della Villetta 31/a per la chiesa di San Leonardo.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.24 luglio 2017Ï Alessandra Michela e MaurizioÏ Fam. Vittorio GiuffrediÏ Cecilia Giuffredi e famigliaÏ Marisa Murelli e figliÏ Irene e Enrica TanziÏ Berselli MiriamÏ Rosetta e FannyÏ Lena AccorsiÏ Ramona e Lucia PinazziÏ Famiglia Tanzi GianfrancoÏ Novella, Patrizia e famigliaSilvana e Roberto Tanzi ricorderanno sempre con tanto affetto la cara cugina24 luglio 2017Gabriella, Carlo e Lorenza partecipano al dolore dei famigliari per la perdita della cugina24 luglio 2017