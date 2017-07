Milla Chierici

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 100«La regina della torta fritta»Ne danno il triste annuncio i figli Luciano e Augusto, le nuore, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 25 luglio alle ore 15.00 partendo da Villa Benedetta in via Roma, 4 per la chiesa parrocchiale di Sala Baganza e si proseguirà per il Tempio di Valera.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento al personale di Villa Benedetta di Sala Baganza, in particolare al Dott. Fabrizio Peri e al personale infermieristico per le cure prestate.24-7-2017Ï Fam. Nello DelmonteMarì, Bea, Maria,Vita, Raffaella e Sergio partecipano al dolore di Catia e Luciano per la scomparsa della cara24 luglio 2017