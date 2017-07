Rina Salvini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 93Ne danno il triste annuncio i figli Giorgio con Angela, Rita con Pierluigi, nipoti, pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 9.30 partendo dalle Sale del Commiato di Ade srl site in viale della Villetta 31/A per la chiesa di Pannocchia indi per il cimitero di Vigatto.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al medico curante il Dott. Eugenio Tampieri, al Servizio Infermieristico Domiciliare ed agli amici dell'Assistenza Pubblica di Langhirano per la loro disponibilità.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.25 luglio 2017Ï Arnaldo, Ida, Katia e CristianÏ Gianni Adorni e figliÏ Elio e MariolinaÏ Michele, Anna e Carlo FochiÏ Nadia e Massimo FochiÏ Famiglie Giuseppe e Giovanni TurchiÏ Rosetta e Fausto VitaliÏ Famiglia Sergio FerraroniCiao nonnaI tuoi nipoti e pronipoti: Alessandro con Viktoriya, Angelica ed Elisabetta, Stefania con Matteo, Lorenzo e Leonardo, Michela con Aldo.25 luglio 2017Angelo, Giuseppe e Anna sono vicini a Giorgio e Rita per la scomparsa della cara zia25 luglio 2017Il gruppo «Amici di Panocchia» partecipa al dolore di Giorgio, Rita e famigliari per la perdita della cara25 luglio 2017La famiglia Diemmi Gianni, Angiolina e Lucia sono vicini a Giorgio e Rita per la perdita della cara mamma25 luglio 2017Titolari e dipendenti della Ditta Schiaretti & Folezzani Srl sono vicini a Giorgio e famigliari per la perdita della cara mamma25 luglio 2017Gli amici Edies e Ermes, Paola e Flavio, Nunzia e Ermes, Marilena e Fabrizio, Simona e Romano, Bruna, partecipano al lutto di Giorgio e Rita per la scomparsa della mamma25 luglio 2017