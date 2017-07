Ermes Marchettini

Circondato dall'affetto dei suoi cari ci ha lasciatodi anni 91Ex PartigianoNe danno il doloroso annuncio la moglie Marisa, i figli Luigi con Daniela e Carlo con Alberta, i cari nipoti Pier Paolo, Andrea, Anna, Bianca Maria e Mirco, la cugina Gina, i cognati, i nipoti, i consuoceri unitamente a tutti i parenti.Il funerale si svolgerà questo pomeriggio alle ore 16,30 partendo dall'Ospedale di Vaio per la chiesa di San Secondo ove alle ore 17,00 sarà celebrata la Santa Messa indi al locale cimitero.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.25 luglio 2017Ï Antonio, Alessandra e Stefania DodiÏ Fam. Stefano MalcontentiÏ Circolo «Il Portone»Ï Fam. Giuliana, Maurizio e Giovanna MarchettiniFranco e Luisa Veneziani con i figli Luigi con Lorenza e Stefano, Roberto con Virginia e Viola, sono vicini a Marisa ed ai figli Luigi e Carlo con le rispettive famiglie in questo triste momento per la scomparsa del cognato25 luglio 2017Con affetto ci uniamo al dolore di Marisa, Luigi, Carlo e famigliari per la perdita del caroEnrico, Daniela, Paola con famiglie.25 luglio 2017