Rina Dazzi

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 91Lo annunciano le figlie Silvana con Franco, Patrizia con Paolo, la nuora Giovanna, nipoti e pronipoti.I funerali avranno luogo domani 26 c.m. alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa di San Prospero indi al cimitero di Marore.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.25 luglio 2017Ï Enrico e Mara ServentiÏ Giuseppe, Mirella, Armando e Daniela AzzaliI cugini Albertina e Giacomo con le rispettive famiglie si uniscono al dolore di Patrizia, Silvana e familiari per la perdita della cara25 luglio 2017Giancarlo, Alberto, Guido, Giuliana partecipano al lutto di Silvana, Patrizia e loro famiglie per la scomparsa della cugina25 luglio 2017Con affetto ci uniamo al dolore di Silvana, Patrizia e famigliari per la scomparsa diClaudio, Cosetta, Filippo e Alba.25 luglio 2017