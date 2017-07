Pietro Vignali

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 80Con profondo dolore l'annunciano la moglie Anna, le figlie Elena con Patrich, Ivana con Andrea, gli adorati nipoti Luca e Marco e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 26 c.m. alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Casaselvatica, con partenza alle ore 14.00 dalla Camera Mortuaria dell'Ospedale di Borgotaro, indi proseguirà per il Tempio di Valera.Martedì sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Casaselvatica verrà recitato il S.Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento sentito al personale infermieristico dell'Hospice La Valle del Sole di Borgotaro e profonda gratitudine a Giuseppina Del Nevo e ai nipoti Giacomo e Nicoletta.25 luglio 2017Addolorati per la perdita del caropartecipano al dolore di Anna, Elena e Ivana i consuoceri Bianca e Gianluigi con David.25 luglio 2017Le amiche Annalisa e Michela partecipano al dolore di Ivana per la perdita del caro papà25 luglio 2017