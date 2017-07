Pina Bonardi

Succede in un istante ciò che non vorresti succedesse mai.La nostra mamma ci ha lasciatiNe danno il triste annuncio i figli Cristina e Paolo, il fratello Franco e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani alle ore 11,45 presso la Cappella Privata di Villa Santa Clotilde dove saranno recitate le esequie indi per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 19.00 presso la chiesa di Ognissanti.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.ssa Paola Zanichelli, al Dott. Luigi Giacomo Giampellegrini, alla Sig.ra Ileana e a tutto il personale di Villa Santa Clotilde per le amorevoli cure prestate.25 luglio 2017Ï Emilietta e Adriano ZoniÏ Angela, Mauro e Massimiliano LonghiÏ Monica Annoni e famigliaÏ Gianna BigiCiaoi tuoi occhi saranno sempre i nostri occhi.Con infinito amore, i tuoi Cristina e Paolo.25 luglio 2017Un abbraccio forte alla mia amica di sempre Cristina e a suo fratello Paolo per la perdita della loro mammaAnna.25 luglio 2017Siamo vicine a Cristina e Paolo per la scomparsa della mammaClaudia, Luisella, Fulvia e Pieralisa.25 luglio 2017Il fratello Franco con Franca, le figlie Alessandra con Gianluca, Carlotta, Cecilia e Camilla, Simona con Irene e Federica e Giancarlo Ceresini partecipano al grande dolore di Cristina e Paolo per la perdita della loro cara mamma25 luglio 2017Massimo e Patrizia sono vicini ai cugini Paolo e Cristina per la perdita della cara mamma25 luglio 2017Grazia e Sisto partecipano al dolore di Cristina e Paolo per la scomparsa dell'amatissima mamma signora25 luglio 2017Elisa, Rosaria e Carlo sono vicini a Cristina e Paolo per la grave perdita della mamma25-7-2017Marina, Pietro, Ilenia, Luca stringono in un forte abbraccio Cristina e Paolo per la perdita della cara25 luglio 2017Ï Bruna RosselliÏ Stefania, Roberto