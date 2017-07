Alba Benassi

È mancatadi anni 90Lo annunciano il figlio Luciano con Maria e Marina, il genero Attilio con Andrea, la sorella Anna e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì 26 luglio alle ore 10.00 partendo dalla Casa degli Anziani in via Aldo Moro 2, per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Le ceneri saranno poi tumulate nel cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Cappella della Casa degli Anziani.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Luciano ringrazia di cuore indistintamente tutto il personale della Casa degli Anziani per aver assistito Alba con affetto e professionalità nella sua lunga degenza.25 luglio 2017Ï Liliana, Afro ManaraÏ Fam. Alessandro RomaniniÏ Fabrizio, Ester BonatiÏ Anna, Oscar, Luciano, FrancescaÏ Gianni, Silvana, Antonella ConniÏ Fam. Nello DelmonteGrazie nonnaper tutto quello che hai fatto per noi.Marina e Andrea.25 luglio 2017Anna piange commossa la scomparsa della cara sorella25 luglio 2017Ï Famiglie QuartaroliLuana e famiglia ricordano affettuosamente la cara zia25 luglio 2017Maddalena, Giorgio, Francesca e Davide si stringono con affetto a Luciano e familiari per la scomparsa della cara25 luglio 2017