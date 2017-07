Alcide Corradi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 82Ne danno il triste annuncio la moglie Mirella, il figlio Corrado con Veronica, la sorella Paola con Alide, il cognato Giovanni, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno mercoledì, 26 luglio alle ore 14,30 partendo dall'abitazione per la chiesa di Sasso indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 nella chiesa di Sasso.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Si propongono ringraziamenti dovuti e sentiti alle dottoresse Silvia Mantovan e Lavinia Talamona.25 luglio 2017Ï Franca, Rivieri CinziaÏ Fam. Guareschi FaustoÏ Fam. Prampolini ArturoÏ Tullio e Rosina GelminiÏ Fam. Lino CorradiÏ Fam. Nella CorradiÏ Ivano CorradiÏ Romana e AgostinoÏ Famiglia Ugo LeoniÏ Famiglia Guido MattioliÏ Franco Farina e famigliaÏ Roberto, Romana e figliCiaoLina, Pietro, Gilberto e famiglie.25 luglio 2017I titolari della ditta ROVOM Almo, Valerio Volteggiatori e i dipendenti Mirca, Bruno e Francesco partecipano al lutto che ha colpito Corrado per la perdita del caro padre25 luglio 2017Francesca, Gabriele, Cristina, Alberto, Maria Rosa e Germano sono vicini con affetto a Mirella e Corrado per la perdita del caro25 luglio 2017