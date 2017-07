CROCE



«Non piangete la mia assenza, sentitemi vicino e parlatemi ancora.



Io vi amerò dal Cielo come vi ho amati sulla terra»



(S. Agostino)



Rossana con Francesco e Cristina, Matilde, Tommaso e Margherita Annunciano l'improvvisa scomparsa del loro caro Alberto Greci



che con Amore ci ha accompagnato nella nostra vita.



Il Santo Rosario sarà celebrato questa sera alle 21.00 presso la Pieve di Gaione.



I Funerali per volere della Famiglia si terranno in forma privata. Parma, 27 luglio 2017



Ï Elsa Maghenzani e figli



Ï Domus Nova Cabassa Silvano



Ï Giorgio e Paola Bernardi



Ï Davide e Paolo Fratta



Ï Alinosi Mario



Ï Zeno Soave



Ï Giuliano e Rosella Monachesi



Ï Farmacia Costa



La zia Annamaria Greci Delindati, Franco Delindati con affetto ricorda Alberto Grado (Gorizia), 27-7-2017 Alberto cugini per nascita, amici del cuore per scelta.



Ferruccio. Parma, 27 luglio 2017



Romana con Franco, Giulia e Alex ricorda la professionalità, l'umanità, la spontaneità del proprio titolare.



Si stringe con affetto a Rossana, Francesco, Cristina, Matilde, Tommaso, Margherita per la perdita del caro Alberto Greci Corcagnano, 27 luglio 2017



Fausto e Rosetta Vitali partecipano al dolore di Rossana, Francesco e famiglia per la perdita del caro Alberto Greci Panocchia, 27 luglio 2017



Gilberto e Giovanna, Giorgio e Rosaria con le loro famiglie profondamente addolorati per l'improvvisa scomparsa del carissimo Alberto



abbracciano affettuosamente Rossana e Francesco. Parma, 27 luglio 2017



Magda, Armando con Carmelina, Lorenzo, Maria Antonia e Filippo si stringono al dolore della famiglia Greci per l'improvvisa scomparsa del caro Alberto Parma, 27 luglio 2017



Titolari e familiari della Boni P.& O. Srl si uniscono con affetto al dolore di Rossana e Francesco per la perdita del caro Alberto Parma, 27 luglio 2017



Luciano ed Alberto Cacciani, Andrea e Nicola Rinaldi, Alberto Biacca, Antonella Gabbi, Cesare Montanari e tutti i collaboratori dello Studio Cacciani-Rinaldi & Associati partecipano sinceramente rattristati al dolore di Francesco e Rossana per la scomparsa del caro Alberto Parma, 27 luglio 2017



Marcello, Angelita e Francesco Mutti sono affettuosamente vicini a Rossana ed a Francesco per la scomparsa dell'amico Alberto Piazza, 27 luglio 2017



Il Consiglio di Amministrazione, la direttrice, il personale e i volontari del Museo Glauco Lombardi partecipano commossi al dolore per la tragica scomparsa del



Presidente Alberto Greci Parma, 27 luglio 2017



Carletto, Graziana ed Elena Ferrari sono vicini a Rossana e Francesco per la perdita di Alberto Parma, 27 luglio 2017



Mauro Massa è vicino ai famigliari per l'improvvisa scomparsa dell'amico Alberto Parma, 27 luglio 2017



Profondamente commosso partecipo al lutto della famiglia Greci per la perdita di Alberto



Pietro Paolo Moretti. Parma, 27 luglio 2017



Il presidente, i consiglieri, e tutti gli associati della F.I.M.A.-Federazione Italiana Mercanti D'Arte di Parma e Provincia, aderenti all'Ascom/Confcommercio, partecipano al lutto della famiglia, per l'improvvisa scomparsa del



Dr. Alberto Greci



e lo ricordano come vero appassionato e amico dell'Arte. Parma, 27 luglio 2017



Il Presidente Generale Nicola Bertinelli, il Presidente di Sezione Andrea Bonati, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale Riccardo Deserti, il Segretario Michele Berini ed il personale del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano, partecipano con profondo cordoglio al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del



Dr. Alberto Greci



già Consigliere della Sezione di Parma del Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano. Parma, 27 luglio 2017



Il Gruppo Amici di Gaione con tutti i volontari partecipa al lutto della famiglia Greci per la prematura scomparsa del



Dr. Alberto Greci



ricordando la sua disponibilità nei confronti della nostra associazione. Gaione, 27 luglio 2017



Carlo con Mela e Laura partecipa con grande dolore alla tragica perdita del compagno di studi e vacanze indimenticabili.



Un affettuoso abbraccio a Rossana e Francesco.



Ciao e arrivederci caro amico Alberto Parma, 27 luglio 2017



Alberto e Lella, Paolo, Titti e Calisto partecipano commossi al dolore di Rossana e Francesco per la immatura perdita del carissimo Alberto Greci Parma, 27 luglio 2017



Nicola Bianchi con Rosella e tutti i colleghi e collaboratori dello studio partecipa commosso al dolore di Rossana e Francesco per l'improvvisa, tragica scomparsa di Alberto Greci Parma, 27 luglio 2017



Sconvolti per la tragica morte dell'amico Alberto



partecipiamo con affetto al dolore di Rossana e Francesco.



Vittorio Teresa Andrea Pietro. Parma, 27 luglio 2017



Partecipiamo al lutto dei familiari per la scomparsa del loro caro



Dott.



Alberto Greci<+T>Massimiliano e Francesco Pellacini. Felino, 27 luglio 2017 <+T>Franco Pioli, con i figli, partecipa commosso al dolore di Rossana, Francesco, Titti e dei familiari, per la scomparsa del caro Alberto Parma, 27 luglio 2017 <+T>Cesare, Aurora, Giulia e Giuseppe partecipano al dolore di Rossana, Francesco e della famiglia per la perdita di Alberto Parma, 27 luglio 2017 <+T>Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, i vice presidenti, Giovanni Banchini, Gabriele Buia, Patrizia Capitani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Zerbini, il rappresentante della piccola industria Giovanni Baroni, il direttore Cesare Azzali ed i componenti il Consiglio Direttivo esprimono il loro profondo cordoglio e partecipano al grave lutto che ha colpito la famiglia per la scomparsa del dottor Alberto Greci Parma, 27 luglio 2017 <+T>Gianni e Marcella Ferrari, Fabio e Nadina Fochi, Lante Musetti salutano con grande affetto il caro amico cavaliere<+T1>Alberto<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>L'Associazione Nazionale Arma di Cavalleria e amici del cavallo della «sezione di Parma» partecipa commossa al grave lutto dei famigliari per la perdita del



Dott.<+T1>Alberto Greci



socio profondamente legato alla nostra associazione.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Giovanni, Pietro, Paolo Lunardi e famiglie partecipano con affetto al grave lutto di Rossana e Francesco per la perdita del caro<+T1>Alberto<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Arrivederci<+T1>Alberto



con te abbiamo condiviso il tempo migliore della nostra vita.<+T>Non ti dimenticheremo mai.<+T>Franco Battioni e famiglia si stringono a Rossana e Francesco Greci in questo momento di dolore.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Il Presidente, i Vice Presidenti, i Componenti il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale, i Revisori, il Segretario Generale e il Personale della Fondazione Monteparma partecipano commossi al lutto della famiglia per l'improvvisa scomparsa del



Dr.<+T1>Alberto Greci



Presidente della Fondazione Museo Glauco Lombardi.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Giovanni e Betty con Giuseppe e Sonia, Alberto e Serena abbracciano con tutto il loro affetto Rossana, Francesco e Cristina nel ricordo del caro<+T1>Alberto



fratello e amico della nostra bellissima giovinezza.<+T2>Alonissos, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Gli amici tutti del glorioso Sci Club Parma ricordano con tristezza e nostalgia il caro<+T1>Alberto Greci



con un abbraccio affettuoso di addio.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Andrea Panciroli si unisce al dolore della famiglia del caro<+T1>Alberto<+T2>Porporano, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Luciano e Paola, con i figli Elisabetta, Federico, Carlotta e Cristina, profondamente addolorati per la scomparsa del caro<+T1>Alberto



abbracciano con affetto Rossana e Francesco.<+T2>Porto Cervo, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Roberto Agnetti profondamente addolorato, è affettuosamente vicino a Rossana e Francesco per la scomparsa dell'amico carissimo<+T1>Alberto<+T2>Predazzo, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Siamo vicini con grande affetto e amicizia a Rossana e Francesco per la perdita di <+T1>Alberto <+T>Antonio, Carlina, Chiara, Carlo e Carmelo.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Carlo e Tina Salvatori, con Antonella, Francesco e Carla, hanno appreso con sgomento quanto accaduto al carissimo<+T1>Alberto



e sono vicini nel dolore con tanto affetto a Rossana, Francesco ed ai famigliari tutti in questa tristissima circostanza.<+T2>Milano, <+DL>27 luglio 2017 <+T1>Alberto



porterò sempre con me il ricordo di una gran brava persona.<+T>Mara Calinosi Visconti.<+T2>Linosa, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Roberto e Barbara profondamente addolorati sono vicini a Rossana e Francesco per l'improvvisa perdita del caro<+T1>Alberto



amico da sempre.<+T2>Basilicanova, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Fabio Lettera, soci e collaboratori abbracciano con affetto Rossana e Francesco condividendo il dolore per la perdita di<+T1>Alberto<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Giuseppe, Gianna, Aldo e M. Chiara Rodolfi, Zeno e Maria Virginia commossi partecipano al dolore della famiglia per la scomparsa del carissimo amico<+T1>Alberto Greci<+T2>Ozzano Taro, <+DL>27 luglio 2017