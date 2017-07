CROCE



È improvvisamente mancato all'affetto dei suoi cari



Dott. Igino Lemoigne



Lo annunciano con profondo dolore la moglie Marta con i figli Carlo e Luisa, la sorella Elisabetta con Fredi.



I funerali avranno luogo venerdì 28 luglio partendo alle ore 10.30 dalle Sale del Commiato di Ade di Viale Villetta 31, la funzione si terrà alle ore 11.00 presso la Chiesa della SS. Annunziata. Parma, 27 luglio 2017



Ï Giuliano Monachesi



Ï Gabriella Ravella



Ï Augusto Schianchi



Ï Sabrina Schianchi



Ï Alberto Scrocco e Giovanna



Ï Sergio e Gabriella Dazzi



Ï Alessandra Alpi e Orsola Chiapponi



Ï Guido e Erminia Avanzini



Ï Gianni e Cecilia Gonizzi



Ï Claudio Robuschi



Ï Vittorio Rizzoli



Ï Davide Barilli e famiglia



Ï Dora, Giancarlo Cattani



Ï Andrea Ghidini



Ï Carlo e Cristina Donetti



Ï Nerina Frigeri Ricci



I fratelli Antonio e Michele con Alessandra e Cristiana e tutti i loro figli si stringono in un grande abbraccio a Marta, Carlo e Luisa ricordando con tanto affetto il caro Igino Parma, 27 luglio 2017



Picci e Luisa abbracciano con tanto affetto Marta, Carlo e Luisa nel ricordo del caro Igino Gaiano, 27 luglio 2017



Roberto, Barbara e Alberto con dolore e profondo affetto si stringono a Marta, Carlo e Luisa in questo tragico momento e piangono la scomparsa dell'indimenticabile cugino e amico Igino Basilicanova, 27 luglio 2017



Giuliana e Marco, Carlotta e Cesare sono affettuosamente vicini a Marta, Carlo e Luisa, ad Antonio ed Alessandra, a Michele e Cristiana in questo triste momento per la prematura perdita del caro



Dott. Igino Lemoigne Parma, 27 luglio 2017



Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e tutti i consiglieri ed i colleghi di Aon SpA partecipano al dolore della famiglia Lemoigne per l'improvvisa scomparsa del caro amico e collega



Dott. Igino Lemoigne Milano, 27 luglio 2017



Carlo ed Isabelle Clavarino sono vicini a Marta, Luisa e Carlo per l'improvvisa scomparsa del caro amico Igino Lemoigne Milano, 27 luglio 2017



Il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati e tutti i consiglieri di Aon Italia partecipano al dolore della famiglia Lemoigne per l'improvvisa scomparsa del caro



Dott. Igino Lemoigne Milano, 27 luglio 2017



In questo momento di grande dolore Vittorio e Franca piangono la prematura scomparsa del caro e indimenticabile amico Igino



e abbracciano affettuosamente Marta e i figli Carlo e Luisa, prendendo parte al grande dolore di tutta la famiglia. Ravenna, 27 luglio 2017



Maria Agostina e Maria Teresa si stringono con tanto affetto a Marta, Carlo, Luisa e familiari tutti nel ricordo del caro Igino Forte dei Marmi, 27-7-2017



Gabriela e Giacomo partecipano al grande dolore dell'amica Marta per la perdita del caro Igino



e porgono sentite condoglianze a tutti i familiari. Parma, 27 luglio 2017



Edmondo Barbieri e Giovanna Giannattasio si stringono affettuosamente a Marta ed ai figli Luisa e Carlo nel ricordo di Igino Parma, 27 luglio 2017



Vittorio Teresa con Andrea e Fabienne Pietro ed Eleonora affranti partecipano con affetto all'immenso dolore della cara Marta, di Carlo e di Luisa per l'improvvisa scomparsa del carissimo amico Igino Parma, 27 luglio 2017



Alberto e Anna, Giovanni e Daniela Bertora sono affettuosamente vicini a Marta ed ai figli, ricordando con rimpianto il caro Igino Parma, 27 luglio 2017



Luisella e Renzo Menoni, profondamente commossi, partecipano al grande dolore di Marta e dei familiari tutti per l'improvvisa scomparsa del caro Igino Lemoigne Parma, 27 luglio 2017



Maria Stefania Bormioli con figli e nipoti partecipano al dolore di Marta, Luisa e Carlo per la scomparsa di Igino Parma, 27 luglio 2017



Cesare Azzali partecipa commosso al dolore della moglie e della famiglia per la scomparsa di Igino Parma, 27 luglio 2017



Il Presidente dell'Unione Parmense degli Industriali Alberto Figna, i vice presidenti, Giovanni Banchini, Gabriele Buia, Patrizia Capitani, il Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria Lorenzo Zerbini, il rappresentante della piccola industria Giovanni Baroni, i componenti il Consiglio Direttivo e il direttore Cesare Azzali esprimono il loro profondo cordoglio e partecipano al grave lutto che ha colpito la moglie Marta e la famiglia per la scomparsa del dottor Igino Lemoigne Parma, 27 luglio 2017



Cara Marta, addolorato ti sono vicino con grande affetto nel ricordo del caro Igino



Franco. Goito, 27 luglio 2017



Giovanni e Betty con Giuseppe e Sonia, Alberto e Serena profondamente addolorati abracciano Marta, Carlo, Luisa e familiari tutti nel ricordo e nel rimpianto del carissimo Igino



amico sincero, generoso e di grande nobiltà d'animo. Alonissos, 27 luglio 2017



Alberto Figna e famiglia partecipano al grande dolore di Marta, Carlo e Luisa per la scomparsa del caro Igino Lemoigne Parma, 27 luglio 2017



Mariola, Marianna e Savino si stringono con affetto a Marta e ai suoi figli nel dolore per la scomparsa del caro Igino Tellaro, 27 luglio 2017



Giovanni, Pietro, Paolo Lunardi sono vicini con affetto a Marta, Carlo e Luisa per la scomparsa del caro Igino Parma, 27 luglio 2017



Lo Studio Ravasini si unisce al dolore della famiglia per la perdita del caro Igino Parma, 27 luglio 2017



Gli amici della Cambiaso Risso sono vicini alla famiglia per l'improvvisa perdita del caro Igino Lemoigne Genova, 27 luglio 2017



Francesco e Annette sono particolarmente vicini a Marta, Carlo e Luisa per l'improvvisa perdita di<+T1>Igino



marito e padre straordinario, e un'amico affettuoso di una vita.



Il suo buon umore ci mancherà per sempre.<+T>Ti vogliamo tanto bene.<+T2>Milano, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Aldo e Patrizia, Ettore e Camilla, Lucio e Simona increduli e addolorati abbracciano con grande affetto Marta, Carlo e Luisa per la perdita del loro adorato <+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Roberto e Anna Lisa ricordano con profondo rimpianto l'amico di sempre<+T1>Igino



e abbracciano con affetto fraterno Marta, Carlo e Luisa.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Marco, Laura e Ludovica si uniscono commossi al dolore di Marta, Carlo e Luisa per la perdita del caro<+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>La filiale Aon di Parma si stringe alla famiglia per l'improvvisa perdita del caro



Dott.<+T1>Igino Camillo Maria Lemoigne<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Marzio e Silvia con Pietro e Alberto sono vicini a Marta ed ai familiari tutti per l'improvvisa perdita del caro<+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Vittorio e Francesca con Giulio e Camilla si stringono increduli a Marta, Carlo e Luisa in questo tristissimo momento per la perdita del caro amico<+T1>Igino<+T2>Maiatico, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Paolo e Maria Grazia, Cesare e Isabella si stringono in un abbraccio affettuoso a Marta, Carlo e Luisa e piangono con loro l'improvvisa scomparsa del carissimo<+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Giorgio e Susanna e Alessandro, Carlo e Giovanna e Giulia sono vicini con affetto a Marta ed ha tutta la famiglia e condividono il grande dolore per la prematura e improvvisa scomparsa di<+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Carlo e Marialuisa, Igi e Mariolina, Franco, Paola e Luciano e loro famigliari per la perdita del caro amico<+T1>Igino



con Marta, Carlo, Luisa e con chi lo ha amato piangono.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Gian Domenico e Anna Maria Serra sono vicini con affetto a Marta e figli per l'improvvisa scomparsa di<+T1>Igino<+T2>Gainago, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Addolorati e increduli ci stringiamo a Marta e a tutta la famiglia nel ricordo del caro<+T1>Igino<+T>Clara, Enrico e Giovanni.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Partecipiamo commossi al dolore di Marta e famigliari per la scomparsa del carissimo<+T1>Igino<+T>Alberto e Grazia.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Roberto e Elisa, Ugo e Francesca abbracciano Marta, Carlo e Luisa e partecipano con affetto al dolore per l'improvvisa perdita del carissimo<+T1>Igino<+T2>Bonassola, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Anna, Angelo, Full partecipano affettuosamente al dolore di Marta e dei figli per la scomparsa di<+T1>Igino<+T2>Marina di Pietrasanta, <+DL>27-7-2017 <+T>Paolo e Alessandra Melli, partecipano commossi al dolore di Marta, Carlo e Luisa per la perdita del caro<+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Siamo vicini con tutto il nostro affetto e amicizia a Marta e ragazzi per la perdita di<+T1>Igino<+T>Antonio e Carlina.<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Maria Luisa e Antonio si stringono a Marta nel momento del dolore per la scomparsa del suo amatissimo<+T1>Igino<+T2>Soragna, <+DL>27 luglio 2017 <+T>Roberto e Maria Rita, commossi, partecipano al dolore di Marta, Carlo e Luisa per la perdita del loro caro<+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>26 luglio 2017 <+T>Francesco Zini profondamente addolorato partecipa al dolore di Marta, dei figli e dei familiari per l'immatura scomparsa del caro amico<+T1>Igino<+T2>Parma, <+DL>27 luglio 2017