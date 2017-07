Giovanni Bottarelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 85Ne danno il triste annuncio il figlio Gino con Cinzia, Andrea e Alessia, i fratelli Romano e Bruno, cognate, nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno venerdì 28 luglio con partenza alle ore 9.45 dall'abitazione in Strada Galiazzi n. 12 per la chiesa parrocchiale di Baganzola indi al cimitero locale.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 21.00 presso la stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare al medico curante Dott. Matteo Curti.27 luglio 2017Ï M. Stefania De LamaÏ Famiglia Daniele CostiÏ Pietro MinariI fratelli Romano e Bruno con le loro famiglie partecipano al dolore del figlio Gino e famiglia per la perdita del suo caro papà27 luglio 2017Le famiglie Pizzacchera sono vicini a Gino e famiglia per la perdita del caro27 luglio 2017Prima, Antonella e Giuseppe Mazza insieme ai collaboratori della ditta Mazza Nino sono vicini a Gino e famiglia in questo doloroso momento per la perdita del caro papà27 luglio 2017