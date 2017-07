Giovanni Triani

Con tanta dignità ci ha lasciato(Alpino)Gio' ci mancherai in ogni momento.Nadia con Alle, Marzia con Arnaldo, i cari nipoti Fede, Filippo, Mimmi e Crissi, la sorella Gabriella che con infinita umanità lo ha amorevolmente curato, il cognato e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani venerdì 28 luglio alle ore 9,30 partendo dal Centro Cure P.Coruzzi di Langhirano per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la chiesa di Arola.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento alla Dott.ssa Anna Allodi per la sua grande disponibilità e a tutto il personale del Centro Cure Progressive P.Coruzzi per la professionalità e per il profondo affetto con cui lo hanno assistito.27 luglio 2017Ï Anna, Claudio CarbognaniÏ Gruppo Alpini TizzanoI condomini e l'amministratore del condominio Lino, partecipano al lutto dei famigliari per la perdita del caro27 luglio 2017Ciaoda Angelo, Iole e Marco Gazza.27 luglio 2017Carlo, Carla, Annalisa, Paride si uniscono al dolore di Nadia, Marzia, Gabriella per la scomparsa del caro27 luglio 2017Anna, Pierino, Giorgio e famiglia abbracciano Marzia e familiari nel ricordo del caro27 luglio 2017