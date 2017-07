Annita Rossetti

È mancata all'affetto dei suoi cariNe danno il doloroso annuncio: il figlio Sergio con Giovanna; i nipoti: Matteo con Sara ed il piccolo Francesco; Marco; Tiziana con Maurizio e Nicola; ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo domani venerdì 28 luglio alle ore 9,30 nella chiesa di Soragna ove la cara salma sarà fatta giungere dalla Casa Funeraria «Luce nel Tempo» Via Roma n.51 in Fiorenzuola D'Arda, dopo il rito religioso sarà tumulata nel cimitero locale.Il presente serve di partecipazione personale e di anticipato ringraziamento a tutte le gentili persone che in ogni modo e forma prenderanno parte al loro lutto.27-7-2017