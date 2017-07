Zita Dall'Aglio

Ci ha lasciatoLo annunciano con tristezza la figlia Stefania con Gianluca e gli adorati nipotini Davide e Matteo e parenti tutti.Si ringraziano tutti coloro che l'hanno aiutata in questi mesi di sofferenza, in particoalre il medico curante Rodolfo Mingolla e Eugenia.I funerali avranno luogo domani, venerdì 28 luglio, partendo alle 9.30 dalla casa di riposo Italo Poli di Fontanelle per la chiesa di Sorbolo, dove alle 10.30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle 20.30 nella chiesa di Sorbolo.Il presente serve di partecipazione e di ringraziamento.Non fiori, ma offerte alla parrocchia di San Paolo Apostolo di Parma.27 luglio 2017«Tieni un capo del filo, con l'altro capo in mano io correrò nel mondo.E se dovessi perdermi, tu, mammina mia, tira»(Venuto al mondo)Ciaomi mancherai.Stefania.27 luglio 2017Caraora sei il nostro angelo custode, non ti dimenticheremo mai.Grazie per tutte le tue carezze e il tuo amore incondizionato.Davide e Matteo.27 luglio 2017Ida e Lucetta partecipano con affetto al dolore di Stefania per la perdita della cara mamma27 luglio 2017Dante Desiderio e Aniceto sono vicini a Stefania per la perdita della cara mamma27 luglio 2017