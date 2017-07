Eliseo Allodi

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 87Ne danno il triste annuncio la moglie Dilia, i figli Mara con Björn, Axel e Lorenzo, Andrea con Rossella e Alessandro unitamente a tutti i parenti.I funerali si svolgeranno sabato 29 luglio alle ore 9,30 partendo dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa parrocchiale di Collecchio.Le ceneri saranno poi tumulate nel cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott. Soncini, agli assistenti infermieristici del Distretto Pablo, al Reparto Lungodegenza del Barbieri e al Sig. Domenico per le cure prestate.28 luglio 2017Ï Luigi, Giovanna, Roberto, Sandra AbbatiÏ Famiglie Savi e AllodiRina con Marisa, Daniela, Pietro e famiglia partecipa con affetto al dolore della sorella Dilia e nipoti per la scomparsa del caro28-7-2017La cognata Adriana unitamente ai figli e famiglie è vicina a Dilia, Mara e Andrea per la perdita del caro27 luglio 2017Il cognato Ernesto Bernardi con i figli Antonia, Mariangela, Stefano, Elisa partecipa al lutto della zia Dilia e dei figli Mara e Andrea per la perdita del caro zio28 luglio 2017Vincenzo ricorda il caroed è vicino ad Andrea, Dilia e Mara.28 luglio 2017Vittoria, Silvana, Mario e familiari sono vicini a zia Dilia, Mara e Andrea per la perdita del caro zioche ricorderanno sempre con riconoscenza per le sue gentilezze e generosità dimostrate in ogni occasione.28-7-2017Le nipoti Rina, Rita e famiglie abbracciano affettuosamente Dilia, Mara e Andrea nel ricordo del caro zio28-7-2017Paolo, Sonia, Marco e Chiara sono vicini ai familiari per la perdita del caro28 luglio 2017I condomini e l'amministratore del Condominio «San Patrizio» sono vicini alla famiglia per la perdita del caro28 luglio 2017