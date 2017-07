Maria Bragadini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 89Ne danno il triste annuncio la figlia Luciana e il genero Marzio.I funerali si svolgeranno sabato 29 luglio alle ore 11.00 presso la chiesa di Fognano indi al Tempio di Valera.Il S.Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Grazie di cuore a Tania per le amorevoli cure prestate e l'affetto dimostrato in questi anni.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.28 luglio 2017Le famiglie Tramelli, Vincenti, Micheli, Trapelli, Cerciello, Bardiani, Mainardi, Campus, partecipano al dolore della figlia Luciana per la scomparsa della cara mamma28 luglio 2017