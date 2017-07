Alessandro Pellegrini

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio la moglie Palmira, i figli Luciano, Luigi, Daniela e Monica, le nuore, i generi, le cognate, i nipoti, i pronipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo sabato 29 luglio partendo alle ore 9,30 dalla sala del Commiato di Parma V.le Villetta 16 ditta COF, per l'Oratorio di San Rocco di Solignano, ove alle ore 10,30 si terrà la cerimonia funebre, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella medesima chiesa.Il presente annuncio serve di partecipazione e ringraziamento.Un ringraziamento particolare ai medici Dottor Montecorboli, Dottor Martino, a tutto il Reparto Terapia Semintensiva Respiratoria, Lungodegenza del «Barbieri», all'Hospice Piccole Figlie per le amorevoli cure prestate.Un grazie di cuore a Alina e Alida.28 luglio 2017Ï Gino, Elda GiovanelliÏ Fam. Pini AntonioÏ Fam. Pellegrini Valeria, Gabriele, Giorgia, NicoleÏ Afro, Carla, Francesca, Erik, GretaÏ Squadra Monte CarametoÏ Fam. Botti GiovanniÏ Fam. CaroliÏ Fam. Massari LuigiCiaoti porteremo sempre nei nostri cuori.Francesca, Milko, Greta, Asia, Christian, Daniele, Natasha, Riccardo, Andrea, Stefano, Elena.28 luglio 2017Anna, Renato, Celestino, Rosella, Giuseppe e rispettive famiglie si stringono con affetto a zia Palmira e familiari per la perdita del caro zio28 luglio 2017Flavia, Lorenzo e Fabio si stringono a zia Palmira e famiglia per la perdita del caro zio28 luglio 2017Orazio, Federica, Franca e famiglia si stringono con affetto a Palmira e famiglia per la perdita del caro28 luglio 2017Bruna ed Enore partecipano al lutto che ha colpito Palmira, Monica, Daniela, Luigi, Luciano e famiglie per la perdita del caro28 luglio 2017Ivana, Giorgio e famiglie sono vicini ai familiari per la perdita del caro28 luglio 2017Donatella e Roberto Cavalli sono vicini a Daniela e Paolo per la perdita del caro28 luglio 2017Titolari, maestranze della ditta Fontanesi e Bertoli Srl si uniscono al dolore di Daniela e famiglia per la perdita del padre28 luglio 2017Claudio e Iside con Emiliano e Clara sono vicini a Palmira e ai figli per la perdita del caro28 luglio 2017Gabriele, Stefania, Angela e Marco sono vicini a Monica e famigliari per la perdita del caro papà28 luglio 2017