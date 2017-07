Maria Montali

CI ha lasciato la nostra cara Mammadi anni 87Lo annunciano con dolore i figli Carlo, Alba con Luciano, le nipoti Simona ed Elisa con Mattia, i pronipoti Linda, Chiara, Gabriele e Nicole e parenti tutti.Il rito funebre si svolgerà sabato 29 luglio alle ore 9.30 partendo dalla Casa Protetta Val Parma di Langhirano per la Chiesa Parrocchiale di Mattaleto, indi, la salma proseguirà direttamente per il cimitero locale.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante Dott.. Augusto Bertini e a tutto il personale medico e paramedico della Casa Protetta Val Parma di Langhirano.28 luglio 2017CiaoElisa e Linda.28 luglio 2017Elda e Giuliano Marsigli si uniscono al dolore di Alba e Carlo per la perdita della cara mamma28 luglio 2017Marta con Gianluca, Eleonora, Alberto con Fiorenza sono vicini ad Alba e Carlo per la scomparsa della cara mamma28 luglio 2017Rita, Sergio, Angelo, sono vicini ad Alba, Luciano e famigliari per la scomparsa della mamma28 luglio 2017Siamo affettuosamente vicini ad Alba e famiglia per la scomparsa della mammaGiovanna e Paolo, Stefania e Pietro, Monica e Gigi.28 luglio 2017