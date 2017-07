Cesare Usbeti

È mancato all'affetto dei suoi cariNe danno il triste annuncio l'amata Marzia unitamente ai figli Francesca e Gabriele.I funerali avranno lugo oggi sabato 29 luglio alle ore 11.30 con partenza dall'Ospedale Maggiore per il cimitero della Villetta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.29 luglio 2017Ï Consigli EnricoÏ Magda e Mario BertoliÏ Angela e Gianfranco ZiveriÏ Enzo, Sandra, Michele, AleGiovanni, Giacomo e Antonella Malmesi insieme ad Angela partecipano con grande affetto al dolore di Gabriele e familiari per la perdita del papà29 luglio 2017Con tanto affetto partecipiamo al dolore di Francesca e Gabriele per la perdita del caroBruna, Luigi, Franca e famiglie.29 luglio 2017sei arrivato alla fine del tuo sentiero nascosto.Adesso puoi riposare.Patrizia.29 luglio 2017Gli amici di sempre: Ivan con Paola, Maurizio con Cristina, Giuliano con Vittorina e Romeo con Fulvia si stringono con affetto a Marzia, Francesca e Gabriele per la perdita del caro29 luglio 2017I condomini, conduttori e l'amministratore del condomino di Navetta, 2 partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita del loro caro29 luglio 2017Giovanna, Roberto e Susanna e Miriam abbracciano con tanto affetto la cara Marzia per la perdita del suo29 luglio 2017Pietro Amadei, Gianfranco Carra, Gianfranco Colla, Franco Bonati e Uber Amadei piangono la perdita del caroamico di una vita, abbracciano forte i figli Francesca e Gabriele e porgono loro le più affettuose condoglianze.29 luglio 2017