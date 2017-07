Carla Gerbella

Ci ha lasciati la nostra dolce e cara mammaSignore prenditi cura di lei.Ne danno il triste annuncio le figlie Angela, Rossana con Nanni.I funerali avranno luogo lunedì 31 luglio alle ore 10.30 partendo dalla Sale del Commiato di Ade Srl, site in Viale della Villetta, 31/a per la chiesa di San Giovanni Battista indi per il Cimitero della Villetta S. Pellegrino.-Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.00 presso la stessa Chiesa.Un particolare ringraziamento a Patrizia e al caro amico Dott. Antonio Marcato per il prezioso aiuto e disponibilità.Un grazie ad Elena per la collaborazione ricevuta.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.29 luglio 2017Ï Carla e Oreste BelliÏ Gioielleria DuchessaLaura e Giuseppe con Annalisa, Andrea, Alessandro e zia Bianca partecipano al dolore di Rossana e Angela per la scomparsa della mamma29 luglio 2017Gigi, Lucia, Gianluca e Stefano con Regina esprimono il loro dolore per la perdita di29 luglio 2017A Rossana un abbraccio affettuoso per la perdita della adorata mammaGabriella e Monica.29 luglio 2017Nel ricordo della Signorae del suo dolcissimo sorriso, ci stringiamo con affetto ad Angela e Rossana nel triste momento dell'abbandono.Maria Grazia, Chiara e Francesca Benassi.29 luglio 2017