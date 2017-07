Leone Carpi

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano con dolore la Moglie Giuliana, i figli Raffaele e Raffaella, i nipoti Marco, Luca, Rocco e parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 31 luglio partendo dalle Sale Del Commiato di Ade in Viale Villetta, la funzione sarà celebrata alle ore 11 presso la Chiesa di Vigatto indi si proseguirà per il cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato domani domenica alle ore 20,30 presso la stessa chiesa.Un sentito ringraziamento al Dottor Guido «Dalla Rosa Prati»,alla dottoressa Francesca Greco ed a tutto il personale medico e paramedico che ci ha seguito in tutto questo periodo.29 luglio 2017Ï Luciano, Claudio Grasselli e famiglieÏ Alfredo Magnani e fam.Ï Fam. Emilio MolinariÏ Fam. Giuseppe GrisentiÏ Famiglie Lino e Arnaldo MenozziÏ F.lli ZardiÏ Andrea Gennari e famigliaÏ Vecchi Andrea e famigliaÏ Famiglia Luca, Alessandro e Angelo ZavaroniÏ Famiglia Ponzi Alberto, Mario e figlieÏ Sergio e Pier Paolo RonconiÏ Adriana Monti in LanatiÏ Prada MiriaÏ Famiglia Ravasini EnricoÏ Famiglia Ravasini AntonellaÏ Giovanni e RaffaellaÏ Vittorio Mutti e famigliaCiaosarai sempre nel mio cuore.Luca.29 luglio 2017Il fratello Gianluca con Antonella, Michela e Serena si unisce al dolore dei familiari nel ricordo di29 luglio 2017Zia Ilda con Claudia, Flavio, Luciana e Laura sono vicini a Liliana, Raffaele e Raffaella per la perdita del caro29 luglio 2017Vogliamo ricordarti com'eri, pensare che ancora ci ascolti e come allora sorridi.CiaoUn abbraccio commosso e sincere condoglianze a tutti i famigliari.Gianfranco, Fabrizio, Giuseppina, Monica e Alessandro.29 luglio 2017Marcella, Fabrizia e rispettive famiglie sono vicine a Liliana, Raffaella e Raffaele per la scomparsa del caro29 luglio 2017Ci stringiamo con un grande abbraccio a Eliana, Raffaella e Raffaele per la perdita del caroLidia, Ugo, Michele e Matteo con Lapo.29 luglio 2017Genesio Savina Maria Giovanna Margherita Massimo e Francesco Banchini partecipano al dolore della signora Liliana e dei familiari tutti per la scomparsa del carissimo amico29 luglio 2017Il Presidente ed il Consiglio dell'Associazione Pensionati A.N.P.A. di Confagricoltura Parma, partecipano al dolore della famiglia Carpi per la perdita dell'amico e consigliere29 luglio 2017Anna Maria e Achille Coelli sono vicini a Giuliana e Raffaella e rircordano con affettoamico buono, sincero e generoso.29 luglio 2017Antonio, Linda, Francesca e Guido sono vicini a Giuliana e famiglia per la perdita del caro amico29 luglio 2017Romano Riccardi con Anna, Filippo, Gaetano e famiglie partecipano al lutto dei famigliari del caro amico29 luglio 2017Ci uniamo al dolore dei familiari per la scomparsa diLauro, Laura e Michele Schincaglia.29 luglio 2017Francesco e Valeria con i figli Alessandro, Alberto e Ary piangono la scomparsa del caroe si stringono commossi a Eliana, Raffaella e Raffaele ricordando i tanti anni di concorde collaborazione.29 luglio 2017Presidente, Soci, Casaro ed Amministratori della Latteria Cooperativa di Marano, profondamente addolorati, partecipano al lutto dei familiari per la scomparsa del loro caro27 luglio 2017Ugolini Tonino e Angela partecipano al lutto della famiglia Carpi per la perdita del caro amico29 luglio 2017Le amiche Catia, Cristina, Sara e Valentina sono vicine a Raffaella, Luca e Giuliana per la perdita del caro29-7-2017Fausto e Rosetta Vitali, Franco e Romana, Giulia e Alex partecipano al dolore di Liliana, Raffaele e Raffaella e famigliari per la perdita del loro caro29 luglio 2017Condoglianze dai fratelli Ghillani con le rispettive famiglie, sono vicini alla moglie Liliana, al figlio Raffaele e alla figlia Raffaella per la scomparsa del caro amico29 luglio 2017Gli amici della Pizzeria Tramonti si stringono affettuosamente al dolore dei familiari per la scomparsa del caro29 luglio 2017<+T>Ceresini Ezio e Luca e famiglie partecipano al lutto di Liliana, Raffaele e Raffaella per la scomparsa del caro29 luglio 2017<+T>Giorgio e Lucia partecipano al lutto dei familiari per la perdita del loro caro29 luglio 2017