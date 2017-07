Vittorio Tonelli

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 83Addolorati lo annunciano la moglie Mara, le figlie Adriana con Niccolò ed Elia e Giovanna con Francesco e Iacopo, le cognate e i parenti tutti.I funerali si svolgeranno sabato 29 luglio alle ore 16 partendo dalla sala del commiato di Traversetolo per la chiesa parrocchiale indi al cimitero locale.29 luglio 2017Ï Giancarlo Guarnieri e famigliaÏ Luciana e figliÏ Chierici GianniAntonia, Giancarlo, famiglie Opl e Uriati sono addolorati per la perdita del cugino29 luglio 2017Pierino, Ugolina, Marisa, Angela, Pina, Annamaria, Pia e Claudia sono vicini a Mara e alla sua famiglia per l'improvvisa perdita del caro29 luglio 2017Marta Castiglioni partecipa al dolore della famiglia Tonelli per la scomparsa del caro29 luglio 2017