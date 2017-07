Guido Chiastra

È mancato all'affetto dei suoi caridi anni 81Ne dà il triste annuncio il figlio Alberto.I funerali avranno luogo domani alle ore 10.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Un particolare ringraziamento a tutto il personale medico e paramedico del Reparto L.I.D.I. del Padiglione Barbieri.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 luglio 2017I titolari della Costa Eugenio Srl, insieme a tutti i collaboratori di Parma e di Firenze, sono vicini ad Alberto e partecipano al suo dolore per la perdita del caro papà30 luglio 2017Le cognate Adele e Antonia con i nipoti Sandra, Leontina, Simona e Matteo sono vicini ad Alberto per la perdita del papà30 luglio 2017Ad Alberto un abbraccio affettuoso nel ricordo del caro zioAntonio Ubaldi e famiglia.30 luglio 2017Le famiglie Volta- Filippi si stringono ad Alberto per la perdita del caro papà30 luglio 2017