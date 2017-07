Nella Solariin Dondi

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 74Ne danno il triste annuncio il marito Romano, i figli Francesca, Alberto con Melissa, Asia e Zora, il fratello Gianni, le cognate, i cognati, i nipoti e i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 31 luglio, partendo alle ore 10.15 dall'Ospedale Maggiore di Parma per la chiesa di Medesano, indi al cimitero locale.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella chiesa di Medesano.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 luglio 2017Ï Anna, Giacomo FerrettiÏ Stefano, Loredana, Irene CremoniniÏ Marisa, Renato ColombiniÏ Anna, Costante FontanaÏ Maria Adorni e figliÏ Famiglia IasoniIl Fondo di Solidarietà R. Barilla", il Cral Aziendale, il Gruppo Medaglie D'Oro ed i Pensionati tutti della Società Barilla, partecipano al lutto della famiglia per la scomparsa della cara30 luglio 2017"Maria, Sauro Uni e famiglia sono vicini a Romano, Alberto e Francesca per la perdita della cara30 luglio 2017Claudio, Saura, Lorenzo, Marcello e Michela si uniscono al dolore di Romano, Alberto, Francesca e Melissa per la perdita della cara30 luglio 2017