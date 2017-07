Giorgio Cavalli

E' improvvisamente mancato all'affetto dei suoi caridi anni 72Lo annunciano con profondo dolore la moglie Lucetta, il fratello Alberto e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 1 agosto partendo alle ore 8.00 dalle sale del commiato Ade per la chiesa di San Lazzaro.Il Santo Rosario sarà recitato domani lunedì 31 luglio alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 luglio 2017Ï Enrico Rigoni e famigliaÏ Fam. Vittorio LongiÏ Massimo, Claudio e ClaudiaÏ Emma, MariaÏ Fam. Bensi IsingriniÏ Cristina, GiovanniÏ Bosoni LauraÏ Renato e Maria Grazia SacconGiovanna ed Enrico, Nadia e Olivia, Vittorio, sono vicini a Lucetta per la scomparsa del caro cugino30 luglio 2017Siamo vicini all'amica Lucetta per la scomparsa del maritoRenata con Renato e Giorgia.30 luglio 2017Mirella e Sergio Romanini partecipano al lutto di Lucetta per la perdita del marito30 luglio 2017