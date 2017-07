Severina Busived. Bagatti

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 95Ne danno il triste annuncio i figli Zelinda, Walter, Liliana, Renzo, Giuliana e Claudia, le nuore, i generi, i nipoti e i pronipoti, la sorella, la cognata e parenti tutti.I funerali avranno luogo martedì 1 agosto partendo alle ore 9.00 dalle sale del commiato Ade per la chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, proseguiranno per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 31 luglio alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Il presente serve da partecipazione e ringraziamento.30 luglio 2017Ï Famiglia Naide PambianchiÏ Luisa, Liliana e famiglieÏ Lea PambianchiÏ Maria Cristina e Don Angelo BusiÏ Ferrari Ernesto e LucianaÏ Famiglia IemmiÏ CarlaÏ Pettenati Ines e GiulianoÏ Tartari AnnaÏ Vernazza GiovanniÏ Famiglia Renato OppimittiI cognati Piero, Rosy, Nella, Marisa, con le rispettive famiglie, sono vicini a Renzo per la perdita della mamma30 luglio 2017Giorgio, Mariella con Alice sono vicini al cognato Walter e famiglia per la scomparsa della cara mamma30 luglio 2017Lina, Angelo e famiglia si stringono affettuosamente a Walter e famigliari per la scomparsa della cara30 luglio 2017Rita e famiglia partecipano commossi al lutto dei figli per la perdita della cara mamma30 luglio 2017