Rosa Testived. Ollari

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 83Ne danno il triste annuncio la figlia Stefania con l'adorata nipote Carolina.I funerali avranno luogo domani lunedì 31 luglio alle ore 13.45 partendo dalle sale del commiato Cof in Viale Villetta n. 16 per la chiesa parrocchiale di San Lazzaro, indi per il Tempio di Valera.Questa sera alle ore 20.30 nella stessa chiesa sarà recitato il Santo Rosario.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 luglio 2017Ï Kathia Bizzi e famigliaÏ Ines Testi e famigliaÏ Adele, Giulia, Maria, Carlo e PaolaI colleghi della Logistica e di tutta la GMD Chiesi sono vicini a Stefania per la perdita della cara mamma30 luglio 2017Per sempre nei nostri cuori.CiaoAlma e Clarissa.30 luglio 2017Ti siamo vicine in questo triste momento per la perdita della mammaCatia, Loredana, Raimonda, Lella.30 luglio 2017Stefania e Gianmarco sono vicini a Stefania e Carolina per la dolorosa scomparsa della mamma30 luglio 2017sarai sempre nei nostri cuori.Marisa e Diva.30 luglio 2017