Andrea Bercelli

Improvvisamente ci ha lasciatodi anni 54Ne danno il triste annuncio la moglie Claudia, la mamma Bruna, il papà Luigi, uniti alla famiglia Mazzani Giuseppe, Luisa, Simona e Alfonso e parenti tutti.I funerali si svolgeranno martedì 1 agosto alle ore 9.00 partendo dall'Ospedale Maggiore per la chiesa Maria Immacolata di Via Casa Bianca.Un grazie di cuore a Osvaldo e Renata.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 luglio 2017Ï Fam. Mazzani Ivo e Mina e figliÏ Omar AcerbiÏ Jean Paul PasseriÏ Gabriele AmorettiÏ Giuliano FerrariÏ Enrico Maria ScaccagliaÏ Giorgio e Stella RotaIl Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore, i dirigenti ed il personale tutto del Consorzio Agrario di Parma partecipano commossi al lutto per l'improvvisa e prematura scomparsa del caro collaboratoree porgono sentite condoglianze.30 luglio 2017E' con profonda gratitudine che vogliamo ricordarevalido e professionale collaboratore, nei nostri momenti difficili.Le nostre più sincere e sentite condoglianze alla moglie Claudia.La Presidenza, la Direzione e tutto il personale di Emilcap.30 luglio 2017Milena, Liviana, Gianpaolo, Enza, Erminia, Raffaella e rispettive famiglie partecipano al dolore di Claudia, Bruna e Gigi per la prematura perdita del carissimo30 luglio 2017Edmondo, Carla con Denise, Elena, Marco, Lorenzo, Margherita, Lucrezia e Rebecca si stringono con immenso affetto a Gigi, Bruna e Claudia per la perdita dell'amato30 luglio 2017Prontolo!amico, collega, fratello, mi mancherai tanto.Siamo vicini a Claudia e famiglia.Osvaldo e tutta la famiglia.30 luglio 2017Gli amici dell'Officina Fotografica ricordano il caro30 luglio 2017Ciaoti ricorderemo per la tua simpatia, allegria ed i fantastici momenti vissuti insieme.Ci mancherai.I tuoi colleghi: Marina, Silvia, Francesca, Fabio, Maurizio, Luca, Massimo, Marcello, Antonino, Francesco G., Francesco M., Manuel, Marco, Eddy, Luciano, Pietro.Siamo vicini ai genitori e alla moglie Claudia in questo triste momento.30 luglio 2017Angelo Zuelli con la moglie Gabriella, Filippo con Sibilla, Nicola con Fiona, sono vicini alla famiglia ed alla moglie Claudia per la perdita dell'amatostimato collaboratore della Ditta Zuelli Impianti, ma soprattutto apprezzato per la sua professionalità e le sue doti di sensibilità umana.30 luglio 2017