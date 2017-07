Laura Ronconived. Bocelli

E' mancata all'affetto dei suoi caridi anni 84Lo annunciano con dolore i figli Giorgio, Fausto, Gabriella e Daniela, la nuora, i generi, i nipoti, i fratelli Walter e Claudio, le cognate ed i parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani 31 c.m. alle ore 16.00 nella chiesa parrocchiale di S. Secondo Parmense, indi al cimitero locale.Il S. Rosario verrà recitato in chiesa questa sera alle ore 20.30.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un particolare ringraziamento al medico curante dott. P. M. Rodelli ed a tutto il personale della casa di riposo Italo Poli di Fontanelle per le premurose cure prestate.30 luglio 2017I dipendenti della ditta Bocelli Giorgio Srl sono vicini a Giorgio e famiglia per la perdita dell'adorata mamma30-07-2017