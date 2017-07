Luisa Allegri

Ci ha lasciatodi anni 78Ne danno il triste annuncio il marito Luciano, il figlio Filippo e parenti tutti.Il Santo Rosario verrà recitato lunedì 31 luglio alle ore 20.30 nella parrocchia del Corpus Domini.I funerali avranno luogo martedì 1 agosto alle ore 10.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la parrocchia del Corpus Domini dove alle 10.45 si svolgerà la cerimonia funebre, indi al cimitero della Villetta.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.30 luglio 2017CiaoTi voglio molto molto bene, rimarrai sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai, grazie di tutto quello che hai fatto per me.Tuo Filippo.30 luglio 2017Andrea e Francesca con Riccardo partecipano al dolore dell'amico Filippo per la perdita della cara mamma30 luglio 2017