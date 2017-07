Nello Storti

Improvvisamente è mancatodi anni 81Ne danno il triste annuncio la figlia Enrica con Antonio, il fratello Lino, la sorella Gina, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.I funerali avranno luogo lunedì 31 c.m. alle ore 10 partendo dalla sala del commiato del S. Mauro Abate di Colorno per il Duomo, indi al locale cimitero.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.Un sentito ringraziamento vada al medico curante Dott.ssa Sirola e al personale del Day Hospital del Reparto di Geriatria dell'Ospedale Maggiore di Parma.Non fiori, ma opere di bene.30 luglio 2017Ï Ermanno e Carla BiacchiI nipoti Ennio e Luciana, Nadia e Stefano, Mauro e Barbara, Mauro e Sabrina, commossi, sono vicini ad Enrica e Antonio per la perdita del caro zio30 luglio 2017Andrea, Mattia, Manuela, Marina, Roberto, Massimiliano, Manuela, Betty, Elia, Cristina, Mirko si stringono nel dolore ad Enrica per la perdita del caro papà30 luglio 2017I Consigli di Amministrazione, le Direzioni e tutti i colleghi del Centro Torri ed Euro Torri sono vicini ad Enrica in questo triste momento per la perdita del papà30 luglio 2017