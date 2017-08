Vincenzo Tricomi

È mancato all'affetto dei suoi cariLo annunciano le sorelle, il fratello, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno domani mercoledì 2 agosto alle ore 11,45 partendo dall'Ospedale Maggiore per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 presso la parrocchia S.Amatore in Ronco Campo Canneto.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 agosto 2017La famiglia Graiani Ennio è vicina ai famigliari per la perdita del caro1 agosto 2017Ciaoamico di una vita avremo sempre di te un caro ricordo.Maurizio, Monica, Corrado, Fausto, Anna, Claudio, Luciano.1 agosto 2017Carlo, Armida, Alice e Dina Paglioli con rispettive famiglie porgono sentite condoglianze alla famiglia Tricomi per la perdita del caro1 agosto 2017