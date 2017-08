Mario Sbernardori

È mancatoMaestro del LavoroLo annuncia la moglie Giorgia, le figlie Daniela con Giancarlo, Monica con Andrea, la sorella Ivonne, nipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 3 agosto partendo alle ore 9.00 dall'Ospedale Maggiore per la chiesa dello Spirito Santo indi si proseguirà per il Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa chiesa.Un particolare ringraziamento al Dottor Modafferi per le amorevoli cure prestate.1 agosto 2017Ï Famiglia Pettenati PietroÏ Famiglie Romano e Marco BoÏ Italo, Gina, Barbara Dall'AglioÏ Silvia, Simone e Martinasei stato il migliore che potessimo avere, fortunate ad avere il tuo amore incondizionato, il tuo appoggio ed i tuoi consigli preziosi.Rimarrai per sempre nei nostri cuori, perchè la tua morte è soltanto l'inizio di un nuovo viaggio insieme......Adesso ogni sofferenza terrena è passata, rimane solo pace.... con immenso amore.Daniela e Monica.1 agosto 2017Grazieper tutte le volte in cui ci hai raccontato la tua vita passata e le tue avventure, è stato per noi un insegnamento prezioso, così come lo è stata la tua vita.Noi eravano i tuoi Angeli, ora lo sei Tu per noi.Proteggici e guida i nostri cammini da lassù.Ti vogliamo bene.Gianluca, Marco, Emanuele e Beatrice.1 agosto 2017ho avuto la fortuna di aver avuto un fratello meraviglioso.Grazie per il tempo che abbiamo condiviso.Sarai sempre nel cuore di tua sorella.1 agosto 2017Anni di stima, rispetto e amicizia non ci cancellano.Sarà difficile continuare senza la tua presenza, ma sono sicuro che continuerai a guidarmi da lassù con le tue saggezze.Buon ViaggioGiancarlo.1 agosto 2017CiaoPresenza importante nella nostra vita, la tua perdita ci lascia un grande vuoto.Patrizia, Erminio, Gianmaria e Stella.1 agosto 2017Quando il più grande chiama anche i più grandi devo partire.Ciaofai buon viaggioRoberto, Donatella e figli.1 agosto 2017La Bormioli Luigi SpA partecipa al dolore della signora Daniela Sbernardori per la scomparsa del padre signor1 agosto 2017I colleghi ed amici dell'Amministrazione del Personale e del Commerciale della Bormioli Luigi sono vicini a Daniela e famiglia per la perdita del papà1 agosto 2017Gli ex colleghi del reparto Squadra Cambi Bormioli Luigi ricordano con affetto gli insegnamenti del maestro vetraioe si stringono al dolore della famiglia.1 agosto 2017Gli Amici del Baseball sono vicini a Monica in questo triste momento per la scomparsa del papà1 agosto 2017Ci stringiamo al dolore di Giorgia, Daniela e Monica per la scomparsa del caro<+T>Stefano, Diletta e Lorenzo.1 agosto 2017<+T>Antonio, Paola, Patrizia, Fabio, Anna, Luca, con grande tristezza ricordano il caroe sono vicini a Giorgia, Daniela, Monica e famigliari.1-8-2017<+T>Ci stringiamo con un grande abbraccio a Giorgia, Daniela e Monica per la perdita del caro<+T>Camillo, Paola e Tina.1 agosto 2017<+T>Silvana, Giovanni Pissarotti e figli piangono un grande amico.<+T>Siamo molto vicini a Giorgia e figli per la perdita del caro1 agosto 2017<+T>Angela, Euro, Fabrizio, Francesco, Gabriele, Giovanna, Laura, Luca, Luciano, Marco, Margherita, Massimiliano, Pierluigi, Raffaella e Stefano sono vicini a Monica per la perdita del papà1 agosto 2017<+T>Carla con i figli Ettore, Sandro e Cesare partecipano al dolore della sorella Giorgia e nipoti per la perdita del caro1 agosto 2017i tuoi amici, tutte le famiglie del Borgo e di Milano non ti dimenticheranno.<+T>Ai famigliari le nostre più sentite condoglianze.1 agosto 2017<+T>I condomini del condominio di Via Cella 6 partecipano commossi al dolore dei familiari per la perdita del loro caro1 agosto 2017