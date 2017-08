Oreste Ferretti

Improvvisamente ci ha lasciatiDott.Lo annunciano con profondo dolore la moglie Mirella, i figli Chiara con Pietro e Flavio con Silvia, i nipoti Elena, Paolo, Giulia e parenti tutti.I funerali avranno luogo domani, mercoledì 2 agosto, partendo alle ore 10 dalla Sala del Commiato COF di Viale Villetta 16 per la chiesa del Corpus Domini, si proseguirà per il cimitero di Marore.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20,30 nella stessa chiesa.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 agosto 2017Ï Giovanni e Alberto BertoraÏ Mariarita RosatiÏ Maria Grazia Bandini, Francesca e GiancarloÏ Saccani Piccini Anna e famigliaÏ Ditta Bonati Fabrizio SrlÏ Famiglia Camillo BianchiÏ Giancarlo Guaita e famigliaÏ Leo e Giovanni DavoliÏ Giorgio Barbieri e famigliaÏ Carlotta Capacchi e famigliaÏ Virginio MinariLa sorella Anita con il marito Dino partecipano al dolore della cognata Mirella e dei nipoti Chiara e Flavio per la perdita del caro1 agosto 2017I nipoti Roberto, Cristina e famiglie si stringono alla zia Mirella e i cugini Chiara e Flavio in questo momento di dolore per la perdita dello zio1 agosto 2017Francesco, Franca e famiglie sono vicini ai familiari per la perdita del caro cugino1 agosto 2017La società Saido Srl partecipa al lutto della famiglia per la perdita del buono e simpaticoDott.Si uniscono alle condoglianze i geometri Fabrizio Fulgoni, Filippo Fulgoni, Francesca Cobianchi e Giorgia Rosati.1 agosto 2017Amministratori, soci, maestranze e collaboratori del Consorzio di Onoranze Funebri Parmense partecipano al lutto dei famigliari per la scomparsa delDott.ricordandone con stima e riconoscenza le doti professionali e umane.1 agosto 2017Una grande anima come ilDott.non muore mai.Manuela.1-8-2017Tinterri Stefano e Tinterri Massimiliano uniti ai dipendenti della Edildomus Srl partecipano al dolore della famiglia per la perdita del collaboratore e amicoDott.1 agosto 2017Corrado, Laura, Maria Angela e Leda con infinita tristezza sono vicini con un abbraccio a Mirella, Chiara e Flavio per la grave perdita dell'amico1 agosto 2017Riccardo e Umberto con i collaboratori Giovanni, Giovanna, Patrizia, Vilma e Marco sono vicini a Flavio, Mirella e Chiara per la scomparsa delDott.un ricordo affettuoso per un'intera vita di lavoro insieme.1 agosto 2017Pierluigi Petrolini con Luca, Chiara e Maria Paola partecipano al lutto della famiglia Ferretti per la perdita del caro1 agosto 2017Adalberto e Bianca Maria si stringono al dolore di Mirella, Chiara e Flavio per la perdita delDott.grande amico e professionista.1 agosto 2017Otello e Franca, Sara e Giovanni ricordano il sorriso e la positività di1 agosto 2017Ci hai sempre abbracciate, grazieStringiamo Mirella, Chiara, Flavio e famiglia.Annamaria e Caterina.1 agosto 2017Andrea e Marco Ferrari ricordano con affetto e stima ilProf.1 agosto 2017Ciao carola tua bontà e gentilezza resteranno nei miei ricordi.Paola.1 agosto 2017Grazia, Iride, Margherita, Marta, Vitta, Laura, Pia, Annamaria, Maria Pia, Manola, abbracciano l'amica Mirella e le sono vicine in questo momento di grande dolore per la perdita del carissimo1 agosto 2017Luca, Mario e Simona Bezzi si uniscono al dolore dei familiari per la scomparsa del caroDott.1 agosto 2017La tragedia che ha colpito la vostra famiglia è per noi motivo di dolore. Vi siamo vicini per la scomparsa diFamiglia Bettati-Fornari.1 agosto 2017Silvia Anghileri e famiglia sono vicini a Mirella, Chiara e Flavio, in questo momento di grande dolore per la perdita del caroricordandone le grandi doti umane e professionali.1 agosto 2017Ï Partecipa al lutto:Ï Carlotta Ferrari<+T>Addolorati partecipiamo al lutto della famiglia per la perdita del caro amico<+T>Gianfranco Dazzi e fam.1 agosto 2017<+T>Abbracciamo con tanto affetto Mirella, Flavio e familiari ricordandonei momenti preziosi e indimenticabili.<+T>Ivana, Flavio e famiglia.1 agosto 2017<+T>Vita amara che ti toglie i buoni e ti lascia i cattivi.Dott.la ringrazio per la sua disponibilità e la sua umanità.<+T>Un abbraccio alla sua famiglia.<+T>Lucia Ravazzoni.1 agosto 2017<+T>Ciaoricorderò sempre con piacere le nostre chiaccherate e la tua grande professionalità.<+T>Donatella Tarasconi.1 agosto 2017<+T>Gli avvocati Antonio Andreoli e Paolo Piva partecipano commossi al dolore dei famigliari per la perdita del caroDott.<+T1>Oreste Ferretti1 agosto 2017<+T>Andrea e Annamaria con Annalisa, Silvia e Francesca si uniscono con profonda tristezza al grande dolore di Mirella, Chiara e Flavio per la scomparsa delDott.<+T1>Oreste Ferretti<+T2>Parma, <+DL>1 agosto 2017<+T>Angela e Roberto Bianchi sono vicini a Mirella e famiglia nel ricordare il carissimo amico di una vitaDott. <+T1>Oreste Ferretti<+T2>Parma, <+DL>1 agosto 2017<+T>Carissimi Chiara, Pietro, Elena e Paolo siamo vicini a voi e famigliari con tutto il nostro affetto e ricorderemo il cuore grande di<+T1>Orestesempre capace di accoglierci.<+T>Cristina e Roberto, Cristina e Pietro, Angela e Andrea, Chiara e Claudio, Clara e Lorenzo, Elisa e Nicola, Rita e Michele, Anna Maria e Stefano, Andrea e Stefania, Barbara e Massimo.<+T2>Parma, <+DL>1 agosto 2017