Improvvisamente è mancataNe danno il triste annuncio il marito Mario, il figlio Alberto con Roberta, la sorella Cleide, il cognato, la consuocera, i nipoti e parenti tutti.I funerali si svolgeranno oggi, martedì 1 agosto, alle ore 15,15 partendo in auto dall'abitazione, in via Mina 10, per la chiesa di Sorbolo (ore 15,30 circa) indi si proseguirà per il Tempio Crematorio di Valera.Serve il presente di partecipazione e ringraziamento.Non fiori ma offerte all'AVIS-CRI-AIDO di Sorbolo.1 agosto 2017Ï Studio BagaÏ Fam. Angelo MontaniniÏ Fam. Raffaello FerrariÏ Famiglia MontiÏ Ernesto, Giuseppe Allodi