Rosa Soncini

È mancata all'affetto dei suoi caridi anni 86Lo annuciano i figli Luciano con Ivana e Mauro con Alessandra, i nipoti , pronipoti e parenti tutti.I funerali avranno luogo mercoledì 2 agosto alle ore 9.30 partendo dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Collecchio indi al Tempio di Valera.Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la Cappella Interna della Casa degli Anziani di Collecchio.Il presente serve di partecipazione e ringraziamento.1 agosto 2017Ï Romano e Anna SpottiÏ Famiglia Soncini StefanoÏ Giovanni, Rosanna, Maria e Valentina RossiÏ Leoni Gemma ved. FerrrariÏ Franco e Paolo Schivazappa e famigliaÏ Rita e Roberto Coppi e famigliaCarati ricorderemo sempre con tanto affetto.Buon viaggio.Nicola e Alice con mamma Silvia e papà Robby.1 agosto 2017Maestri e allievi della Scuola Emmedance sono vicini a Mauro e familiari per la scomparsa della cara1 agosto 2017Gli amici del ballo si stringono affettuosamente a Mauro e famiglia per la perdita della cara mamma1 agosto 2017Personale e titolari di Ekotec Sistemi Srl partecipano al lutto di Mauro e famiglia per la scomparsa della madre, signora1 agosto 2017