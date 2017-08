Ildebrando Giovanardi

Improvvisamente ci ha lasciatodi anni 57Ne danno il doloroso annuncio la mamma Franca, il fratello Claudio e gli zii con le famiglie.I funerali avranno luogo mercoledì 2 agosto alle ore 9.00 partendo dalla Sala del Commiato del S. Mauro Abate di Colorno per la Chiesa di Torrile.Le ceneri riposeranno nel cimitero di Bezze.Il S. Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 nella Chiesa di Torrile.1 agosto 2017Il Fondo di Solidarietà «R. Barilla», ed il Cral Aziendale della Società Barilla, a nome di tutti i Soci, condividono il dolore dei familiari per la scomparsa del Sig.1 agosto 2017Il Presidente, i Vice Presidenti e l'Amministratore Delegato della Società Barilla esprimono il proprio cordoglio alla famiglia per la perdita del caro Sig.1 agosto 2017La Società Barilla esprime sentimenti di solidale partecipazione al lutto che colpisce la famiglia per la scomparsa del Sig.1 agosto 2017La famiglia Renato Aiolfi è vicina a Franca e Claudio per la perdita del caro1-8-2017