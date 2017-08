CROCE



Ha raggiunto, nella casa del Signore, il suo amato Ruggero Marisa Marchignoli Ferrari



accompagnata dall'affetto di Rino, Marisa, Michele, Simonetta, Mariacristina ed Alessandro.



I funerali si svolgeranno mercoledì 2 agosto con partenza alle ore 8.45 dall'Ospedale Maggiore per la Chiesa Parrocchiale di Maria Immacolata, indi al Cimitero di Marore.



Il Santo Rosario sarà recitato questa sera alle ore 20.30 presso la stessa Chiesa.



Il presente serve di partecipazione e ringraziamento. Parma, 1 agosto 2017



Un immenso abbraccio dolce zia Marisa



Caterina, Nicola, Mattia, Matilde. Parma, 1 agosto 2017



Leonardo, Annalisa, Chiara, Enrico, Stefano partecipano commossi al dolore di Rino e Marisa per la perdita della cara Marisa Parma, 1 agosto 2017



I condomini del Condominio Garden House di Via Gibertini 40-42 Parma, unitamente all'amministratore, partecipano commossi al dolore della famiglia Marchignoli per la perdita della loro cara Marisa Parma, 1 agosto 2017